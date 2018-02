Hanni: “Coucke wilde dat ik bij Anderlecht bleef”

Sofiane Hanni, die deze winter Anderlecht verliet voor het Russische Spartak Moskou, zegt dat nieuwe eigenaar Marc Coucke hem liever in Brussel had gehouden. De Algerijn was immers één van de weinige Anderlechtenaars die de weg naar het doel wel nog vond. “Maar ik was klaar met Anderlecht en België”, wijst Hanni bij Sport/Voetbalmagazine naar de fans.

Hanni benadrukte de steun die hij ervoor van het Anderlecht-bestuur, met name voorzitter Roger Vanden Stock. “Om mij te troosten na een match waarin ik was uitgefloten, pakte hij mij al eens goed vast in de kleedkamer. Hij kon niet vatten waarom de supporters zich zo op mij afreageerden. Hij zei: ‘Ik ben ontgoocheld dat we een van onze beste spelers verliezen. Maar ik kan je niet tegen je zin op Anderlecht houden aangezien je hier niet meer gelukkig bent.’

De aanvallende middenvelder die uitgeroepen werd tot Profvoetballer van het Jaar in zijn periode bij KV Mechelen gaf nog aan dat Vanden Stock en manager Herman Van Holsbeeck nog aandrongen. “Marc Coucke wilde blijkbaar ook dat ik bleef, maar ik was klaar met Anderlecht en België.”

Begin februari gaf Hanni in een interview al aan waarom hij bij Anderlecht-vertrok: de paars-witte fans. Hij kon er niet mee om dat ze hem voortdurend uitfloten. “Vooral voor mijn familie was het zwaar”, zei hij toen.