Drie studenten die stierven in schietpartij in school krijgen postuum medaille voor heldenmoed

Alaina Petty, Peter Wang en Martin Duque liepen alle drie school in Marjory Stoneman Douglas High, de school die vorige week getroffen werd door een schietpartij. Toen schoot Nikolas Cruz 17 mensen dood. Ook Alaina, Peter en Martin overleefden de kogelregen niet.

Zij krijgen postuum een Medaille voor Heldenmoed voor de manier waarop ze gehandeld hebben tijdens de schietpartij. De familie van Alaina Petty ontving die medaille maandag, tijdens haar begrafenis. Dinsdag kreeg ook de familie van Peter Wang de medaille. De eredienst voor Martin Duque is zaterdag, zijn familie zal dan de medaille in ontvangst nemen.

Peter Wang werd door meerdere kogels geraakt toen hij de deur open hield zodat medeleerlingen konden ontsnappen. “Hij stierf als een gentleman die de deur openhield voor medestudenten”, zegt Kelsey Friend, voormalige klasgenoot van Wang die de schietpartij wel overleefde.

Ook de twee anderen zouden zich volgens getuigen “als echte helden” hebben gedragen tijdens de schietpartij.

Dergelijke medailles zijn voorbehouden voor mensen die in gevaarlijke omstandigheden een uitzonderlijke verantwoordelijkheidszin toonden.

Zowel Petty als Duque en Wang maakten ook deel uit van het JROTC, het Junior Reserve Officers’ Training Corps, een programma om jongeren warm te maken voor het leger.

It is with broken hearts that Sunrise Post 365 & Stoneman Douglas JROTC shares the loss of our soaring eagles! We honor them, and will miss their courage, tenacity, and their smiles! Cadet Peter Wang, Cadet Martin Duque, and Cadet Alaina Petty. May they always soar high! pic.twitter.com/eg0TKprzMV