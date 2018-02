Nieuwe wet geeft Oekraïne het recht om militair op te treden tegen Rusland

De Oekraïense president Petro Porosjenko heeft dinsdag de wet ondertekend die Oekraïne het recht geeft, militair geweld te gebruiken tegen Rusland.

De wet heeft, aldus Porosjenko in een tweet, tot doel de twee oostelijke regio’s Donetsk en Loegansk te “herintegreren”. In de optiek van Kiev staat enkel Rusland een aansluiting van de twee zelfverklaarde Volksrepublieken, die zich na de Majdancoup van 2014 afscheidden, in de weg. In de wet worden de twee gebieden dan ook omschreven als “door Rusland bezet gebied”.

Zowel in Donetsk als Loegansk bestaat de bevolking haast uitsluitend uit Russischtaligen.

De wet stelt het Oekraïense militaire apparaat in staat om officieel “geweld te gebruiken” om “gewapende agressie van de Russische Federatie” in de separatistische gebieden” te verijdelen. Kiev probeert al vanaf het prille begin de Volksrepublieken manu militari te heroveren. Tot dusver gold die operatie als een ATO, een Antiterroristische Operatie.

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken bestempelde de wet vorige maand, nadat ze in de Verhovna Rada (het eenkamerparlement) werd goedgekeurd, als een “voorbereiding op een nieuwe oorlog”. Buiten Rusland heerst er kritiek dat de wet enkele basisrechten buitenspel zet en deels de facto het oorlogsrecht introduceert.

Rusland behartigt de zaak van de “rebellen”, maar heeft al herhaaldelijk ontkend dat het militair aan het conflict deelneemt. De ‘Akkoorden van Minsk’ moesten de angel uit de wonde halen, maar Kiev weigert de bepalingen ervan (onder andere verkiezingen in de betwiste gebieden) uit te voeren. Sommige paragrafen van de nieuwe wet druisen volledig tegen ‘Minsk’ in.

Washington besliste enkele maanden geleden het regime in Kiev voor het conflict in Oost-Oekraïne te voorzien van “dodelijk wapentuig”.