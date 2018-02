Ouders verliezen juridische strijd om het leven van hun zoontje: “Maar hij is helemaal niet aan het sterven”

De ouders van Alfie Evans hebben de rechters gesmeekt om hun zoontje niet te laten sterven, maar ze zijn de strijd nu verloren. De dokters van het Alder Hey Children’s Hospital in Liverpool adviseerden immers om de beademingsapparatuur van het kleine jongetje uit te schakelen, omdat hij in “semi-vegetatieve toestand” leeft. De rechtbank is die visie nu gevolgd.

Wekenlang hebben ze voor hem gevochten, omdat papa Tom Evans en mama Kate James ervan overtuigd waren dat hun zoontje nog steeds op hen reageerde. “Hij heeft nog altijd hersenactiviteit. Volgens ons is Alfie niet aan het sterven. Hij is aan het verbeteren”, probeerden ze nog, maar hun getuigenissen mochten niet baten. De rechter koos de kant van de experten. “Alfie verdient rust, privacy en goede palliatieve zorg”, klonk het vanuit justitie.

Papa Tom Evans kwam dinsdag verslagen uit de rechtbank naar buiten. “Alfie = A life” (Alfie is een leven), stond op zijn T-shirt. Maar zijn pleidooien mochten niet baten. Foto: ISOPIX

Alfies mama, die het verdict al voelde aankomen, was even voordien de rechtszaal uitgerend. Toen papa Tom de conclusie hoorde, viel hij op zijn knieën neer als een gebroken man. Het koppel jonge twintigers is in shock. Zij zullen nu noodgedwongen op korte termijn afscheid moeten nemen van hun zoontje.

Al maanden ziek

Alfie Evans werd voor het eerst ziek in 2016: een ontsteking op zijn luchtwegen. Zijn ouders hadden al gemerkt dat hij zich niet ontwikkelde zoals andere kinderen, maar dokters waren er toen nog van overtuigd dat hij een ‘gezonde laatbloeier’ was.

Nadat hij naar het ziekenhuis gebracht werd voor een behandeling van zijn luchtwegen, begon de kleine jongen ook epileptische aanvallen en spasmen te krijgen. Zijn gezondheid ging zienderogen achteruit. De diagnose van de jongen is een heuse waslijst: bronchitis, een gewone verkoudheid, een ontsteking, rsv, een longontsteking en nog twee ziekten die hem helemaal uitgeput hadden.

Op Nieuwjaar vorig jaar kregen zijn ouders te horen dat hij nog maar een paar uur zou leven en lieten ze hem in allerijl nog dopen in het ziekenhuis. Toen al suggereerden de dokters om de beademing te stoppen en Alfie te laten sterven, wat de ouders van Alfie weigerden. Als bij wonder kwam Alfie er toch nog door, hij overwon de infectie en de andere ziekten die alle energie uit zijn kleine lijfje zogen. Toch bleven zijn dokters geloven dat het beter zou zijn hem te laten sterven.

Foto: Facebook

Semi-vegetatieve toestand

Sinds vorig jaar leeft de kleine jongen in het ziekenhuis, waar apparaten hem in leven houden. Dokters hebben laten weten dat ze alle mogelijke opties hebben uitgeput en spreken van een ‘semi-vegetatieve toestand’. Ze beweren dat hij zijn zintuigen niet meer kan gebruiken. Alfie, die in een coma ligt, heeft een neurologische aandoening waarvan de diagnose nog altijd een raadsel is.

Zijn ouders Tom Evans (21) en Kate (20) James wisten dat mocht hij er ooit doorkomen, hij zwaar gehandicapt door het leven zal moeten.

Nu zullen de dokters echter de beademingsapparatuur stopzetten. “De behandeling voortzetten zou onmenselijk zijn”, klinkt het bij het kinderziekenhuis. Het kindje zal uiteindelijk 20 maanden geleefd hebben.

Net zoals Charlie Gard

Het verhaal doet denken aan de strijd die de ouders van de doodzieke baby Charlie Gard voerden tegen de artsen. Ouders Chris en Connie geloofden er rotsvast in dat hun zoontje wel nog gebaat zou zijn bij een behandeling in de Verenigde Staten. Uiteindelijk moesten ze hun strijd staken omdat zijn ziekte onmogelijk te genezen bleek. Charlie stierf uiteindelijk in juli vorig jaar.