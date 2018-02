Hoe ‘frietketel’ Renaud Hardy vooral overloopt van zelfmedelijden: “Ik heb alles gefilmd om te bewijzen hoe ver ze een mens kunnen drijven”

Er zijn meer kosten aan Renaud Hardy dan je op zijn gezicht kan aflezen. Gisteren, tijdens deel twee van zijn Grote Hardyshow, kreeg hij het geweldig op de heupen van alles wat hem dezer dagen tegenzit in het assisenhof en in de gevangenis. Mocht hij nog vrij zijn, al die opgekropte frustratie zou wellicht op een nieuwe moord uitgedraaid zijn, maar in de beklaagdenbank kan hij enkel jammeren van zelfmedelijden. “Of hij nog iets toe te voegen had”, vroeg voorzitter Thys na afloop van zijn verhoor. “Het valt me enorm zwaar om hier bij manier van spreken in mijn bloot gat te staan. Ik wil me nog maar eens excuseren tegenover iedereen die ik gekwetst heb. Mijn moeder, mijn broer en zus, mijn petekind…”, huilde hij. De slachtoffers? Glad vergeten.