Jonathan Viera speelde drie seizoenen geleden amper 337 minuten voor Standard. Inmiddels telt de vleugelaanvaller een cap voor Spanje én een transfer naar China voor 18 miljoen euro, waardoor de Rouches nog 3,6 miljoen euro opstrijken. Viera is niet de eerste die in België speelt, een onvoldoende krijgt, maar later grote sier maakt en de kassa doet rinkelen. Enkele illustere voorgangers.