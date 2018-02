Soldaten moeten bloed van cobra drinken tijdens keiharde survivaltraining

Het Thaise marinekorps heeft een week lang een speciale survivaltraining geleid voor buitenlandse soldaten. Dat gebeurde naar aanleiding van jaarlijkse Cobra Gold war games, de grootste militaire oefeningen die plaatsvinden in Azië. Dat die trainingen ook gepaard gingen met veel meedogenloze en bloederige taferelen, maken zowel de foto’s als videobeelden meer dan duidelijk.

Foto: REUTERS

De Amerikaanse soldaten werden tijdens deze 37ste editie ook vergezeld door collega’s uit Zuid-Korea, Thailand, Indonesië, Japan, Maleisië, en Singapore. Een deel van de oefeningen stond in het teken van overleven in de jungle. Daarbij kwamen de deelnemers te weten welke planten en dieren ze kunnen eten indien ze ooit in een noodsituatie zouden terechtkomen.

Schorpioenen, spinnen en gekko’s

Maar daarnaast was ook ‘kracht’ een aspect dat flink aan bod kwam. Dat demonstreerden de Thaise troepen bovendien op bloeddorstige wijze. Ze toonden hoe ze een cobra konden vangen en doden om vervolgens het bloed te drinken dat rechtstreeks uit de mond van het dier kwam. “Dit was ongetwijfeld de eerste keer dat ik bloed van een slang dronk”, vertelde soldaat Christopher Fiffie na de training. “Het is nu eenmaal niet iets dat we vaak doen in de Verenigde Staten.”

Foto: AFP

De training draaide bovendien niet enkel rond slangen. Ook schorpioenen, spinnen en gekko’s werden verorberd door de deelnemers, net als lokale groenten en fruit.

Noord-Korea

In totaal wist de Cobra Gold- missie ongeveer 6800 Amerikanen te lokken naar Thailand. Dat is bijna het dubbele ten opzichte van het jaar daarvoor. Het is meteen ook een handige manier om hun militaire macht in het continent uit te breiden, zeker aangezien het kernraketprogramma van Noord-Korea voor flink wat spanningen zorgt.

“De aanwezigheidscijfers weerspiegelen de inzet van de Verenigde Staten in deze regio”, vertelde Stephane Castonguay, de woordvoerder van de Amerikaanse ambassade, nog bij de start van de militaire oefening. “De focus van deze oefening blijft natuurlijk humanitaire hulp en de rampenbestrijding.”

Foto: REUTERS

Foto: EPA-EFE