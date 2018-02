Weg met de play-offs? Deze vier scenario’s liggen op tafel

Worden de play-offs in de Jupiler Pro League na negen jaar afgeschaft? Het zou best kunnen. Vandaag is er een bijzondere algemene vergadering van de Pro League met als voornaamste agendapunt de hervorming van de competitie vanaf het seizoen 2020-2021. Er liggen vier scenario’s op tafel.

Vandaag begint de Pro League aan de voorbereiding voor het nieuwe tv-contract. Het huidige, dat de profclubs zo’n 80 miljoen euro per seizoen opbrengt, loopt af in 2020. Voor een hervorming van de competitie is de start van dat nieuwe tv-contract het ideale moment. Daarom komen alle 24 profclubs vandaag samen in Diegem voor een discussie over het huidige competitieformat. De vier voorstellen zullen overlopen worden en met het nodige cijfermateriaal worden toegelicht. Nadien wordt er een open discussie gevoerd.

Het is niet zeker of er ook al meteen gestemd wordt. Mogelijk wordt er een nieuwe datum geprikt volgende maand. Al kan het ook dat iemand als Bart Verhaeghe al meteen aandringt op een stemming om het voorstel dat hij genegen is – een competitie met 20 of 18 ploegen zonder play-offs, maar dus ook met vier profclubs die moeten verdwijnen (optie 3) – snel door te drukken.

De andere voorstellen zijn iets ingewikkelder. Er is het voorstel dat door het gros van de 1B-clubs gedragen wordt, waarbij in een eerste fase van de competitie alle 24 ploegen verdeeld worden over drie poules (optie 4). Na veertien speeldagen spelen de beste vier van elke poule in een groep van twaalf om de titel en de Europese plaatsen. De laatste vier van elke poule strijden in een groep van twaalf om het behoud en nog één kans op Europees voetbal.

Er zijn ook twee voorstellen voor een inkrimping van 1A naar veertien ploegen met behoud van Play-off 1 (optie 2) of zelfs twaalf ploegen (optie 1). Die laatste formule is zeer populair bij de kleinere clubs en de ploegen uit 1B omdat de kans op promotie groter is.

Eigenlijk is er zelfs nog een vijfde optie. Want als er voor geen enkel voorstel een meerderheid is van 80 procent, blijft alles gewoon zoals het vandaag is. Mocht het toch tot een stemming komen, zijn het de zes grootste clubs (AA Gent, Anderlecht, Club Brugge, Genk, Standard en Zulte Waregem) die met drie stemmen per club het zwaarst doorwegen op de stembusgang. De tien resterende clubs in 1A krijgen elk twee stemmen, de ploegen uit 1B hebben ieder één stem.