Waslijst aan maatregelen moet drugstrafiek in Antwerpse haven indammen

Een half jaar nadat de federale politie alarm sloeg over de tonnen coke die de Antwerpse haven overspoelen, is het ‘Stroomplan’ eindelijk klaar. Het politiek gevoelige plan moet antwoord bieden op het falende drugsbeleid. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) wil alvast de banden aanscherpen met Amerikaanse drugsbestrijders. Er komt ook, voor het eerst in ons land, een speciale taskforce met tachtig specialisten.

Wie de internationaal bekroonde Netflix-serie Narcos gezien heeft, kent ze wel: de Amerikanen van de “DEA”, de Drugs Enforcement Administration. In de Colombiaanse jungle, waar nog steeds veruit de meeste tonnen cocaïne vervaardigd wordt, proberen Amerikaanse verbindingsofficieren via een uitgebreid netwerk aan informanten drugsbazen op te sporen.

Maar ook in ons land zijn ze actief, zo blijkt. Je ziet ze nooit, maar ze zijn er wel: acht officieren die vanuit Brussel de 15 andere Europese antennes aansturen. Want de praktijk toont één ding aan: de coke die in West-Europa verspreid wordt, komt grotendeels binnen via de Antwerpse haven. En dus bemoeien ook de Amerikanen zich, in de hoop het fenomeen in te dijken. De redenering daarachter? Hoe minder crimineel geld opnieuw in de maatschappij vloeit, hoe beter. En hoe minder miserie in het thuisland.

Die samenwerking met de Amerikanen is maar een van de vele aspecten in het felbesproken ‘Stroomplan’, waarover maanden gediscussieerd is en dat vandaag voorgesteld wordt. Burgemeester Bart De Wever (N-VA), minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA), justitieminister Koen Geens (CD&V) én minister van ­Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) willen samen met lokale en federale politie, haven en douane de falende War on Drugs nieuw leven inblazen. Zes maanden nadat de federale politie alarm sloeg over de cocaïnesmokkel, die niet meer in te dijken lijkt. Met intussen al 25 schietpartijen, brandstichtingen en ontvoeringen in het Antwerpse tot gevolg.

Wereldwijde aanpak

Met het Stroomplan wordt een speciale taskforce opgericht, met tientallen specialisten uit verschillende domeinen. Van douane en sociale inspectie tot politie en gerecht. Maar naast een grootschalig nationaal plan gelooft minister Geens rotsvast ook in een wereldwijde aanpak. Het probleem enkel door een nationale bril bekijken, is ontoereikend, klinkt het. “Alleen door intens samen te werken met internationale partners is er kans op slagen”, zegt hij.

Concreet kijkt Geens daarvoor naar de Amerikanen en hun uitgebreid netwerk aan informanten. Geens reisde daarvoor afgelopen week naar de Verenigde Staten, met als doel de banden nog aan te halen. Want drugsbestrijding staat nooit op zichzelf, maar gaat gepaard met mensensmokkel, mensenhandel en witwassen van geld. “We moeten op zoek gaan naar hun geldstromen”, zegt Geens daarover. De online verkoopplaatsen, het vastgoed dat criminelen kopen, de wassalons, de handelszaken.

Oorlog aan Marokkaanse witwas

Antwerpse speurders stellen ook vast dat veel drugsgelden witgewassen worden via Marokko. Dat Antwerpse dealers daar grote sier maken en hun miljoenenwinst naar ginder evacueren. Het voorbije jaar werden al meerdere luxeappartementen in Nador en Tanger in beslag genomen.

Justitieminister Geens trekt binnenkort zelf naar Marokko, in de hoop dat in de toekomst tijdens Belgische onderzoeken ook daar al meer inbeslagnames kunnen gebeuren. “We moeten niet naïef doen over de problemen die zich stellen met de invoer van drugs via de Antwerpse haven. Dit zal een maatschappelijk probleem zijn van alle tijden. Preventie moet het beginpunt zijn. En verder moeten we die criminele organisaties pijn doen waar ze het voelen: in hun portemonnee.”