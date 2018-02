Nederland levert opnieuw gevangenen uit aan ons land

Nederland gaat opnieuw ­gevangenen en verdachten ­­uit­leveren aan het Belgische­ ­gerecht. Dat bevestigt de ­Amsterdamse rechtbank, die ­instaat voor die uitleveringen, aan onze redactie.

Een Amsterdamse rechter ­besliste op 8 februari dat de voortvluchtige Vlaming Steven V.G. (24) niet aan België mocht worden uitgeleverd. De Belg moet in ons land terechtstaan voor zijn betrokkenheid bij de dodelijke steekpartij die het leven kostte aan Mikey Peeters (19), in 2014 op de markt in Brugge. Steven V.G. was naar Nederland gevlucht.

De rechter oordeelde dat er een probleem was met de levensomstandigheden in Belgische gevangenissen, nadat hij in de krant las dat 125 gedetineerden hier met een matras op de grond moesten slapen. Alle uitleveringen aan ons land werden opgeschort: hij wilde eerst garanties van de Belgische Justitieminister Koen Geens (CD&V).

Brief van Geens

Volgens de Amsterdamse rechtbank stuurde Geens hem zelf al op 12 februari een brief met uitleg. “Daarin staat dat de overgeleverde personen opgesloten worden in cellen, waarvan de oppervlakte en de inrichting beantwoorden aan de normen van het Europees Comité ter preventie van Foltering.”

Hierdoor oordeelde de rechter vorige week dat gedetineerden geen reëel gevaar lopen voor een onmenselijke of vernederende behandeling. Op 15 februari heeft de rechter beslist dat Steven V.G. wél kan uitgeleverd worden.