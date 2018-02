Escape rooms moeten jongeren naar zorgsector lokken

De zorgsector heeft een pak extra personeel nodig. Eén probleem: het tekort blijft maar toenemen. Om het tij te keren, grijpen minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) en haar collega van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) het succes van de populaire escape rooms aan. “Dertig scholen krijgen er binnenkort één, om jongeren warm te maken voor een carrière in de zorg.”

Ze komen overgewaaid uit de VS, maar zijn ook bij ons enorm populair geworden, de zogenoemde escape rooms. Of het nu voor vrijgezellenfeestjes, familie-uitstapjes of voor een teambuilingsactiviteit is: de Belg heeft er de voorbije jaren zijn weg naartoe gevonden. Sinds in 2014 in Ieper de eerste escape room in ons land werd geopend, zijn er tijdens de voorbije vier jaar verschillende tientallen bijgekomen.

Tijdens een escape game wordt een groep mensen opgesloten in een kamer. Aan de hand van raadsels en opdrachten moeten ze binnen een bepaalde tijdsduur zichzelf zien te bevrijden. Lukt dat niet, dan is de uitdaging mislukt.

Crevits en Vandeurzen willen de kans nu grijpen om met een zogenoemde “leervariant” van het populaire spel leerlingen naar een job in de zorgsector te loodsen. In dertig scholen in Vlaanderen komt er binnenkort tijdelijk een aangepaste escape room. “Bedoeling is dat jongeren gedurende één lesuur samenwerken en tegelijk op een speelse manier kennis­maken met de gezondheids­sector”, klinkt het op het kabinet-Vandeurzen. “De puzzels en opdrachten liggen in lijn met de uitdagingen in verschillende sectoren: van de ­kinderopvang en thuisverpleegkunde tot de gehandicaptenzorg, de ouderenzorg, de jeugdzorg, de geestelijke gezondheidszorg en de ­revalidatie. Daarnaast zullen bij het verlaten van de escape room verschillende professionals klaarstaan om de nodige extra uitleg te geven.”

De voorbije jaren mogen er dan wel een flink aantal verpleeg- en zorgkundigen zijn bijgekomen, het aantal werknemers dat met pensioen gaat, is groter, en de vraag naar zorg zal door de vergrijzing blijven stijgen. Concreet moeten er tegen 2021 in de zorgsector meer dan 32.000 jobs bijkomen.