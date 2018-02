Anderlecht is wéér toptalent kwijt

Nog wat extra miserie bij het geplaagde Anderlecht. Eliot Matazo (16), één van zijn beste jeugdspelers, kan naar zowat elke Europese topclub en heeft daarom geen oren meer naar een contract. Het lijstje talentvolle vertrekkers – Musonda, Januzaj, Svilar, Mangala, Raskin – wordt zo almaar groter.david van den broeck

15 februari stond al een poos met paars aangestipt op de kalender van Herman Van Holsbeeck. Eliot Matazo, een centrale middenvelder, werd dan 16 en dus kon de Anderlecht-manager hem eindelijk zijn profcontract laten tekenen. Belangrijk, want Matazo, die van kinds af bij RSCA zit, is één van de grootste talenten. Helaas, er kwam niks van in huis. De ‘schuld’ van onder meer Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Bayern München en Dortmund.

Al die topclubs volgen Matazo al jaren. Toch was het de intentie van de jonge Belg om in Brussel te blijven. Met Christophe Henrotay – de makelaar van Youri Tielemans – was het dossier ook in goeie handen, hij probeerde de deal te doen slagen. Maar plots keerde de situatie, de familie en andere makelaars namen het over. “Heel bizar dat die jongen nu weggaat”, zegt Henrotay. “Voordien wou hij niks anders dan bij Anderlecht tekenen.”

Matazo doet het seizoen nog uit, maar komt straks terecht in het rijtje talentvolle vertrekkers. De bekendste voorbeelden: Charly Musonda Jr. en Adnan Januzaj, die rond hun zestiende al voor het grote geld kozen en naar Chelsea en Man United trokken. Recentere gevallen zijn Orel Mangala (Dortmund), Nicolas Raskin (AA Gent) en Mile Svilar (Benfica). Bij paars-wit zien ze het met lede ogen aan en willen ze niet reageren.

Perfect tweetalig

Ook Bob Browaeys baalt. Hij heeft Matazo onder zijn hoede als bondscoach van de U16 en ziet hem liever blijven. “Dit is een klassiek verhaal”, zegt Browaeys. “Eliot zit in een goeie lichting, dan komen de grote clubs snel kijken. Hij heeft een topmentaliteit, is sterk in de recuperatie en heeft iets unieks: met buitenkantje rechts draait hij heel kort weg, zet hij soms twee, drie man in de wind. Maar hij is niet van de categorie Musonda. Dus om nu al die grote stap te zetten?”

“Bij Anderlecht zit hij heel goed. Ook de combinatie voetbal en school loopt perfect. Eliot is een verstandige jongen die prima resultaten haalt. Vanwege zijn Congolese ouders spreekt hij van nature Frans, maar hij gaat naar een Nederlandstalige school, is perfect tweetalig. Mede daardoor is hij mijn kapitein. Ik zie echt geen reden om te vertrekken. Ik hoop dat ze zijn kop niet zot maken, dat hij vooral ook zélf kan beslissen.”

Maar de beslissing is genomen. Matazo trekt de deur straks achter zich dicht. Of zet Marc Coucke er zijn voet nog tussen?