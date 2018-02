Het gaat van kwaad naar erger bij De Lijn: “Straks zijn zelfs de vervangbussen op”

Op één ochtend vonden twee ongevallen met ­rijtuigen van De Lijn plaats. Daarbij vielen 29 gewonden. Het definitieve ­onderzoek is nog niet rond, maar in eerste instantie wordt gewezen naar defecte remmen en een kapotte spoorwissel. Opnieuw worden vragen gesteld bij de staat van de infrastructuur en de rijtuigen. “Ik verwacht dat het in de toekomst nog erger zal worden”, zegt ACOD-secretaris Luc Vervoort.