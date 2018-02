Deur naar A-kern weer open voor Deschacht bij Anderlecht

De verwijzing van Olivier Deschacht (37) naar de B-kern lijkt niet te lang te zullen duren. Op Anderlecht zijn er intern discussies aan de gang om de verdediger nog een kans te geven. Als coach Hein Vanhaezebrouck zijn fiat geeft, kan Deschacht wellicht volgende week zelfs opnieuw aansluiten bij de A-kern en blijft zijn straf voor negatief gedrag beperkt tot twee gemiste wedstrijden: STVV en Moeskroen.

De beslissing om Deschacht te verbannen veroorzaakte sowieso een polemiek. Analisten en ex-spelers zoals Paul Van Himst, Hugo Broos en Gille Van Binst vonden het onbegrijpelijk, zeker omdat paars-wit al niet dik zit in de ervaren spelers.

Deschacht was fel aangeslagen en diende de jongste dagen een ziektebriefje in om even afwezig te mogen blijven en na te denken over zijn toekomst. Dat briefje geldt nog altijd.