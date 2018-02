Vanden Stock zondag (voor de veiligheid) nog niet in de bloemetjes gezet

Terwijl KV Oostende zaterdagavond Marc Coucke zal lauweren voor de aftrap tegen STVV, zal Anderlecht zondag tegen Moeskroen nog niets speciaals doen voor aftredend voorzitter Roger Vanden Stock (foto). Die zal Coucke alleen hartelijk ontvangen in het Constant Vanden Stockstadion.

RSCA gaat Vanden Stock nog niet eren omdat de voorzitterswissel zondag eigenlijk nog niet officieel is. De Belgische Mededingingsautoriteit moet de overname van Anderlecht nog formeel goedkeuren en dat gaat nog minstens vijftien werkdagen duren nadat het dossier is ingediend. De situatie zal dus minstens nog tot half maart onduidelijk zijn.

Het is een normaal proces, maar alles gebeurt wel wat laattijdig. Omdat Coucke in december, toen hij Anderlecht kocht, ook nog baas was bij KV Oostende, wist hij toen al dat de Raad van Mededinging zou moeten oordelen over dit dossier. Het is in de voetbalwereld niet toegelaten om twee clubs in handen te hebben.

Gelukkig is KVO ondertussen overgelaten aan Peter Callant en verwacht niemand nog problemen, maar toch willen ze bij Anderlecht geen voorbarige conclusies trekken.