Wie is AKK, de gedoodverfde opvolgster van Angela Merkel?

Annegret Kramp-Karrenbauer. De naam is wat moeilijker te onthouden dan Angela Merkel, maar de kans is groot dat ook die gemeengoed wordt. AKK, zoals ze zichzelf laat noemen, is door de bondskanselier uitverkoren om de nieuwe secretaris-generaal te worden van CDU. Zo staat ze in poleposition om op termijn Merkel op te volgen als partijvoorzitter. En zo verzekert Merkel zich van een steun en toeverlaat én een wissel op de toekomst.