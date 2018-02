Hazard en Courtois teleurgesteld na draw tegen Barcelona: “Fout gemaakt”

Thibaut Courtois en Eden Hazard hebben allebei gereageerd op het 1-1 gelijkspel tussen hun club Chelsea en Barcelona in de heenmatch van de achtste finales van de Champions League. De Rode Duivels hadden het allebei over het foutje dat tot die pijnlijke gelijkmaker leidde: de slechte inspeelpass van ploegmaat Andreas Christensen.

“Als je dit soort matchen speelt, moet je honderd procent gefocust zijn en wij hebben een foutje gemaakt”, verwees Eden Hazard duidelijk naar het dramatische uitverdedigen van Andreas Christensen, die de bal zomaar in de voeten van Andres Iniesta speelde voor de gelijkmaker. “Maar goed, als we meer gescoord hadden, had dat niet uitgemaakt. Dit gelijkspel is een slecht resultaat voor ons. In Barcelona spelen zal moeilijk worden voor ons, maar wij hebben veel goede spelers en kunnen veel kansen creëren.”

Hazard sloeg halfweg een praatje met Willian, de man van de match namens Chelsea. De Braziliaan knalde voor rust twee keer tegen de paal en trapte na de koffie de openingstreffer op het bord. “Wat ik tegen Willian zei? Dat hij in doel moet trappen, niet tegen de paal (lachje). Het heeft geholpen, want in de tweede helft scoorde hij wel. Ik ben blij voor hem, hij speelde echt heel goed. Hij heeft laten zien dat hij een topspeler is.”

Courtois over tegengoal: “Mijn lichaam was al vertrokken naar andere kant”

Ook Courtois toonde zich niet tevreden met het gelijkspel. “We hadden kunnen winnen. We slaagden erin Messi zo ver mogelijk van het doel te houden. Voorin hadden we echter een beetje pech met onze schoten op de paal, ook al hadden zij dan veel balbezit.”

“Jammer dat we een tegendoelpunt incasseren na een foutje. Iniesta deed alsof hij ging trappen en gaf de bal toen opzij aan Messi, mijn lichaam was al vertrokken naar de andere kant toen hij me tegenvoets nam.” Het was nog maar het eerste doelpunt dat de Argentijn kon scoren nadat hij in acht eerdere duels met Chelsea de bal niet tegen de netten had gekregen. “Ach, hij is één van de beste aller tijden, je weet dat hij altijd kan scoren”, reageerde Courtois laconiek.