COMMENTAAR. “De play-offs op buikgevoel afschaffen, is fout. Voer een onafhankelijk onderzoek”

Het wordt vandaag geen allesbeslissende vergadering over de toekomst van onze competitieopzet. Maar het feit dat het systeem met play-offs op tafel ligt, zegt eigenlijk genoeg. In het verleden genoeg gehekeld door de supporters, keren nu ook steeds meer clubs zich tegen het systeem. Het is een vreemde omslag, net nu alle fans het hebben begrepen en de spandoeken tegen dit format uit de stadions zijn verdwenen. Niet dat de liefde nu groot zou zijn.

Jawel, Play-off 1 is doorgaans spannend met veel wisselende kansen. De strijd om de plaatsen in Play-off 1 op het einde van de reguliere competitie en de uiteindelijke eindstand zorgen voor twee in plaats ...