Voetbalbond leidt acht nieuwe videorefs op

Brussel - De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) is bezig met de opleiding van acht nieuwe videorefs, onder wie zes semiprofessionele scheidsrechters. Dat bevestigde scheidsrechterbaas Johan Verbist dinsdag. De extra videorefs zijn nodig, want vanaf volgend seizoen moet de Video Assistent Referee (VAR) in alle wedstrijden kunnen tussenkomen.

Ex-scheidsrechters Christophe Virant, die dit seizoen na twee mislukte fysieke proeven zijn fluitje opborg, en Laurent Colemonts worden omgevormd tot video-assistenten. Van de acht refs die afgelopen zomer een semiprofessioneel contract ondertekenden, volgen de zes internationale scheidsrechters een omscholing tot videoref. Het gaat om Sébastien Delferière, Bart Vertenten, Lawrence Visser, Jonathan Lardot, Erik Lambrechts en Alexandre Boucaut. Voorlopig moeten enkel Bram Van Driessche en Nathan Verboomen niet plaatsnemen in het busje. De acht rekruten voerden intussen al offline testen uit.

“Tegen volgend seizoen 12 videorefs”

“Volgend seizoen zijn er per weekend 8 wedstrijden met VAR. Tegen dan hebben we 12 videorefs ter beschikking, waardoor we onszelf wat ruimte geven”, verklaarde Johan Verbist. “Ook in het buitenland worden de internationale refs omgeschoold tot videorefs. We kunnen onze toprefs die kans niet ontnemen. Als ze niet als hoofdscheidsrechter op een WK of EK geraken, waarom dan niet als videoref?”

Ex-scheidsrechters Tim Pots, Christophe Delacour, Yves Marchand en Kris Bellon zullen volgend seizoen samen met nieuwkomers Virant en Colemonts de vaste pool van videorefs vormen. Zij zitten elk weekend minstens een duel in het busje. De zes internationals vullen de twee overige wedstrijden in. “Als we het vooropgestelde schema kunnen volgen, zullen de semiprofessionele scheidsrechters zullen dus om de drie weken als videoref fungeren”, bevestigde Verbist. Hun rol als vierde assistent zal dan vaker ingevuld worden door scheidsrechters uit 1B. “Ik voorzie geen problemen”, was de scheidsrechterbaas stellig.

De International Football Association Board (IFAB) neemt wellicht op 3 maart op haar jaarlijkse Algemene Vergadering in Zürich een beslissing over de definitieve intrede van de VAR. De Belgische Pro League wachtte dat verdict niet af en zette eind vorig jaar al het licht op groen. Op die manier kon er werk gemaakt worden van de rekrutering en scholing van videorefs.