Profclubs zwaaien met zware stadionverboden om racisme uit voetbalstadions te weren

In het duel tussen KV Kortrijk en Standard kwam het tot een opstootje tussen de thuisfans en bezoekend speler Uche Agbo. Volgens de Nigeriaan werd hij racistisch bejegend door de supporters. Foto: BELGA

De Belgische profclubs gaan actie ondernemen om het racisme uit de stadions te weren. Gisteren werkte de raad van bestuur van de Pro League een actieplan uit tegen racisme en kwetsende spreekkoren in de voetbalstadions. Voortaan kunnen inbreuken bestraft worden met minstens één jaar stadionverbod.

Concreet komt het erop neer dat de 24 clubs voortaan zelf de verantwoordelijkheid moeten nemen voor het vervolgen van de overtreders. De Pro League vraagt het bondsparket om deze zaken niet meer te behandelen via minnelijke schikking, maar dat clubs vanaf nu opgeroepen zouden worden voor de bevoegde disciplinaire kamer. “Clubs uit de Pro League die met dergelijke spreekkoren en acties geconfronteerd worden in hun stadions zullen deze systematisch en ondubbelzinnig veroordelen. Zij zullen actief, met behulp van de veiligheidsdiensten, op zoek gaan naar degenen die zich schuldig maken aan deze inbreuken. Zonder te wachten op een eventuele toepassing van de voetbalwet zullen clubs proactief handelen en personen die zich schuldig maken aan deze overtredingen een stadionverbod opleggen van minstens één voetbalseizoen”, klinkt het bij de belangen­vereniging van de Belgische profclubs. Maar ook na dat ene jaar stadionverbod komt een schuldige niet zomaar opnieuw naar het voetbal. “Zij zullen verplicht worden om specifieke vormingen te volgen vooraleer ze nog toegelaten worden in de stadions.”