CLUBNIEUWS. Weer slecht nieuws voor Anderlecht: Kums kampt met slepende blessure

Anderlecht heeft slecht nieuws gekregen over Sven Kums. De middenvelder sukkelt al een tijd met chronische hinder/pijn. Al uw clubnieuws van de dag.

ANDERLECHT

Geen Sven Kums gisteren op training bij Anderlecht. De middenvelder zal zondag wel opgelapt raken voor het duel met Moeskroen, maar Kums sukkelt al een tijd met chronische hinder/pijn. Dat kan zijn minder goede niveau van de laatste weken verklaren en op lange termijn kan het nog grotere problemen geven. Mogelijk zal Kums de rest van het seizoen nooit meer honderd procent zijn.

Maar de speler wil geen excuses zoeken en bijt door. Zijn entourage wil zelfs niet zeggen waar de blessure zich exact situeert, om tegenstanders niet op ideeën te brengen die plaats te viseren.

Ook Trebel was gisteren nog niet present. De Fransman is nochtans hersteld van een spierscheurtje in zijn hamstring, maar vrijdag tegen STVV was hij ziek. Morgen hervat hij de groepstrainingen.

KV KORTRIJK

Er zijn veel geïnteresseerden voor de derbymatch tussen KV Kortrijk en Zulte Waregem. Zowel maandag als dinsdag verkochten de Kerels zo'n 300-tal tickets. Volgens KV Kortrijk schakelt de verkoop een versnelling hoger en is er nog zo'n 30 procent van de tickets beschikbaar. Geïnteresseerden kunnen online een kaartje kopen of in het secretariaat langsgaan. Er zijn geen beperkende maatregelen opgelegd. Voor de supporters van Zulte Waregem is dat wel het geval, voor hen geldt een combiregeling.

ZULTE WAREGEM

Christof Dierick moet zondag de derby tussen KV Kortrijk en Zulte Waregem in goede banen leiden. Zijn assistenten zijn Yves De Neve en Kevin Monteny, de vierde scheidsrechter is Wesley Alen. Opvallend: ook in de heenronde floot Dierick de derby tussen de Boeren en de Kerels. In het Regenboogstadion eindigde het toen op 9 september op een 2-2-gelijkspel.

AA GENT

Jonathan Lardot werd aangewezen als scheidsrechter voor de eerstvolgende partij van de Buffalo’s op bezoek bij Waasland-Beveren. De Belgische U17 met AA Gent-talenten Nicolas Raskin en Glenn Diedhiou aan de aftrap verloren ook hun tweede oefeninterland in Spanje. Tegen hun Franse leeftijdsgenoten werd het 0-3. Volgende maand nemen de troepen van bondscoach Thierry Siquet deel aan de Eliteronde, dit is het laatste kwalificatietornooi voor het EK. In Kroatië zullen ze het dan van 9 tot 15 maart opnemen tegen het gastland, Zweden en Cyprus.

KV OOSTENDE

Kevin Vandendriessche heeft opnieuw met de groep getraind na zijn rugblessure. De middenvelder moest de wedstrijd op Antwerp aan zich voorbij laten gaan, maar kan dus zaterdag tegen Sint-Truiden normaal gezien spelen. Rajsel verteerde zijn minuten met de beloften goed, maar komt nog niet in aanmerking voor een selectie. Musona blijft op de sukkel met een adductorenblessure. Jonckheere en Ndenbe revalideren verder. Elke supporter krijgt 30 euro op zijn abonnement terugbetaald. Dat komt omdat KVO er niet in slaagde om Play-off 1 te halen.

CLUB BRUGGE

Gistermiddag lanceerde Club een ludiek filmpje rond de rel met één van de drie mascottes na afloop van Club-Genk. Volgens enkele Genk-fans zou beer Bene obscene baren hebben gemaakt naar het uitvak, maar zowel de mascotte als Club ontkennen. In het hilarische filmpje laat Bene weten dat hij er het hart van in is. “Dit was de zwaarste periode van mijn leven”, puft hij. “Ik heb niets misdaan.” Gisteren liet Club weten dat het het totaal niet vindt kunnen dat bepaalde individuen het verhaal opvoeren. Ook bij de politie weet men niet van ongepast gedrag.

LOKEREN

Vandaag genieten de spelers van Sporting Lokeren van een dagje vrijaf. Killian Overmeire (ziek) verscheen gisteren niet op het oefenveld. Joher Khadim Rassoul (voet) revalideert individueel verder. Amine Benchaib pakte tegen Kortrijk zijn vijfde gele kaart van het seizoen en is dit weekend geschorst. De beloften van Lokeren bleven maandagavond steken op een doelpuntloos gelijkspel tegen leider Anderlecht. Bij de bezoekers kreeg Dante na 25 minuten rood, maar Lokeren kon niet profiteren van de man-meer-situatie. Door dit gelijkspel blijft Lokeren op een gedeelde tweede plaats hangen.

WAASLAND-BEVEREN

De beloften van Waasland-Beveren, aangevuld met tal van spelers uit de A-kern, verloren maandagavond hun wedstrijd tegen Zulte Waregem: 0-1. De Oost-Vlaamse club blijft in groep 2 hangen op de voorlaatste plaats. Gisteren stond er overigens geen training op het programma voor de manschappen van Sven Vermant. Supporters kunnen vanavond van 17 tot 21 uur weer terecht in Café E op de Freethiel voor de stockverkoop.

ANTWERP

Maandag bleven een nog steeds zieke Yatabare, Van Damme, Owusu, Pitroipa en Oulare uit voorzorg aan de kant. De rest werkte een groepstraining af. Teunckens, Buta, Achter, Jaadi, Susic, Nazaryna, Habran en Mendy deden ritme op met de beloften en wonnen met 5-3. Buta en Susic scoorden twee keer, Jaadi een keer. Gisteren werkte die laatste groep de uitlooptraining af, de rest een groepstraining. Van Damme was nog niet van de partij en werkte uit voorzorg met de kinesisten. Toch lijkt de Antwerp-kern helemaal fit naar Genk te zullen afreizen voor de cruciale match vrijdag.

STANDARD

Gisteren geen Valeriy Luchkevych (foto) op training. De Oekraïner was ziek thuisgebleven. Buiten de langdurig geblesseerden Bokadi (knie) en Vanheusden (knie) trainde verder iedereen voluit.

STVV

Op Stayen ondergaat Tribune Oost momenteel een grondige facelift. De zitjes die nog geen rugleuning hebben, worden vervangen door exemplaren met rugleuning. Op die manier wil de club voldoen aan de Europese richtlijnen, voor het geval STVV Europees voetbal haalt. In totaal gaat het om 5.040 zitjes. Bij STVV bleven Cristian Ceballos, Charis Charisis, Roman Bezus en Damien Dussaut gisteren opnieuw binnen. Ook Takehiro Tomiyasu moet nog wat geduld oefenen. Een scan van de enkel heeft duidelijk gemaakt dat er nog vocht zit rond het gewricht.