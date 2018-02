Onderzoekers pleiten voor hogere drankprijzen, niet voor hogere minimumleeftijd

De leeftijdsgrens voor alcoholgebruik verder optrekken? “Geen prioriteit”, stellen onderzoekers die de Belgische alcoholwetgeving evalueerden woensdag. Ze pleiten voor een geïntegreerd beleid met onder meer hogere prijzen.

Negen jaar geleden werd alle alcohol verboden voor wie nog geen zestien jaar is, en mag enkel wie meerderjarig is nog sterke drank consumeren. Welk effect heeft het instellen van die minimumleeftijd gehad op het alcoholgebruik? Een groep van Gentse en Luikse onderzoekers kreeg 200.000 euro van de federale overheid om zich over die vraag te buigen. Het resultaat is een lijst van meer dan twintig beleidsaanbevelingen.

“Er zijn veel maatregelen nodig die elk op zich niet volstaan om het drinkgedrag in België te veranderen”, aldus de onderzoekers. Niet alleen wetgeving, maar ook preventie en handhaving.

“Trek de leeftijdsgrens niet op”

De eerste aanbeveling is opmerkelijk. Want terwijl verslavingsexperts keer op keer hameren op het verder optrekken van de bestaande leeftijdsgrens, vinden de onderzoekers dat geen prioriteit.

“Het optrekken van de minimumleeftijd is geen wondermiddel. Er is wel een daling van het alcoholgebruik vastgesteld, maar die is niet groter dan in vergelijkbare landen zonder verstrengde wetgeving.”

“Verhoog de prijs”

De onderzoekers vonden vooral de invloed van de prijs op het alcoholgebruik opvallend. “Uit de resultaten blijkt dat wanneer alcohol relatief ‘goedkoper’ wordt, jongeren ook meer gaan drinken. Verhoogde betaalbaarheid is dus gelinkt aan hogere consumptie. Ook uit internationaal onderzoek blijkt dat prijsstijgingen een duidelijk effect hebben op de alcoholconsumptie.”

”Leg focus niet alleen bij jongeren”

Jongeren blijken de alcoholwetgeving wel vrij goed te kennen, maar dat leidt niet tot aangepast gedrag: heel wat jongeren drinken alcohol terwijl dat wettelijk niet toegestaan is. “Volgens gezondheidsprofessionals gaat het dan ook niet om een jongerenprobleem, wel om een maatschappelijk probleem. Drinken is onderdeel van een globale cultuur in ons land. Alcoholinterventies richten zich dus beter niet enkel op jongeren. Wel kunnen sensibiliseringscampagnes de rol van alcohol in onze cultuur in vraag stellen, zoals de campagnes Tournée Minérale (in België) of Dry January (in het Verenigd Koninkrijk) om een hele maand geen alcohol te drinken. Ook de rol van de ouders is niet te onderschatten. Meer supervisie en controle leiden tot gematigder drinken bij jongeren.”

“Verantwoord schenken”

De onderzoekers moedigen lokale overheden aan om een globale strategie uit te werken om de naleving van de wet te verhogen. “Zo kan training in verantwoord alcohol schenken worden gecombineerd met handhaving, mediacampagnes en andere preventie-initiatieven zoals leeftijdsarmbandjes. Die combinatie versterkt het effect van de interventies. Daarvoor kunnen lokale overheden samenwerken met de lokale preventiedienst die lokaal een geïntegreerde preventie-aanpak kan uitwerken op maat en samen met alle betrokkenen.”

Daarnaast raden de onderzoekers aan om voor alcoholische drank alcoholetiketten in te voeren die de minimumleeftijd vermelden waarop je de drank mag kopen, naast gezondheidswaarschuwingen en consumenteninformatie. Ze stellen ook voor om de vraag naar de leeftijd van de koper wettelijk te verplichten en 25 jaar als referentieleeftijd te nemen. Ten slotte pleiten ze voor strengere handhaving en voor het inzetten van ‘mystery shopping’, zoals ook bij de Loterij gebeurt.