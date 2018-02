Niet zonnepanelen of windmolens, maar vervuilende houtkachels zijn grootste bron van hernieuwbare energie in Vlaanderen

Niet zonnepanelen of windmolens maar wel hout- en pelletkachels zijn de grootste bronnen van hernieuwbare energie in Vlaanderen. In 2016 kwam iets meer dan 22 procent van de hernieuwbare energie uit houtverbranding, maar dat is eigenlijk het meest vervuilend van allemaal. Dat schrijft VRT Nieuws woensdag.

Bij hernieuwbare energie denken mensen vooral aan zonnepanelen en windmolens, maar die zijn eigenlijk maar goed voor respectievelijk 12,54 procent en 9,4 procent van de groene energieproductie in Vlaanderen. De afvalverbrandingsinstallaties, die restafval omzetten in warmte, leverden in 2016 bijna 19 procent van de hernieuwbare energie en staan op plaats twee. De hout- en pelletkachels spannen dus de kroon met 22,06 procent, blijkt uit cijfers van de Vlaamse overheid.

Houtverbranding is nochtans erg vervuilend. Een pelletkachel mag tot drie keer meer fijnstof uitstoten dan een steenkoolcentrale, een open haard zelfs 30 keer meer. Toch beschouwt Europa ze als een bron van hernieuwbare energie. Overheden mogen ze dus opnemen in hun groene energiedoelstellingen.

“Oldtimers moeten eruit”

Een gezellige haard of kachel hoeft geen zware impact te hebben op het milieui, maar dat kan enkel als “mensen op de juiste manier stoken en kachels van meer dan vijfendertig jaar oud vervangen worden”, zegt Marc Lambotte, CEO van Agoria. De federatie hoopt voor begin juli onder andere hierover een Green Deal te sluiten met Vlaams Milieuminister Joke Schauvliege. “Een verbod komt er niet”, beklemtoont Lambotte.

Door in te zetten op “de modernste technologieën, in combinatie met een geïntegreerd actieplan”, kan de uitstoot van fijnstof door huishoudelijke houtverbranding “fundamenteel” teruggedrongen worden, aldus Agoria, dat deze sector vertegenwoordigt. Daarvoor wijst de organisatie op de nieuwste generatie kachels, die de laagste uitstootwaarden hebben. “Eén open haard heeft dezelfde uitstoot als 278 van de modernste hout- of pelletkachels, maar zes op de tien kachels is ouder dan tien jaar.”

Voor Agoria moeten toestellen ouder dan 35 jaar vervangen worden. “Er is in België wel een strenge norm voor nieuwe kachels, maar oude kachels blijven in gebruik, waardoor de uitstoot van fijnstof niet daalt”, zegt Lambotte. De organisatie wijst ook op de site “Stook Slim”, waar tips te vinden zijn voor een goede verbranding. “Alles staat of valt met informatie en sensibilisering van gebruikers en installateurs”, beklemtoont Lambotte.

Donderdag wordt het startschot gegeven voor de onderhandelingen van de Green Deal, bij de opening van Batibouw.