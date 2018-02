20.000 euro voor gouden tip in moordzaak Antwerpse drugscrimineel

Antwerpen - In het Nederlandse programma Opsporing Verzocht is dinsdagavond een oproep gedaan voor getuigen van de moord op de 29-jarige Antwerpse crimineel Samir E.B. Voor de gouden tip is door de Nederlandse hoofdofficier van Justitie een beloning van 20.000 euro uitgeloofd.

Samir E.B. werd op 29 december vorig jaar neergeschoten in Rotterdam-Zuid. Getuigen hoorden meerdere schoten. Toen de politie ter plaatse kwam, vonden ze een zwaargewonde man op straat. Hij had meerdere schotwonden en verkeerde in kritieke toestand. E.B. werd met spoed overgebracht naar een ziekenhuis, maar daar overleed hij aan zijn verwondingen.

In het programma werd dinsdagavond een tekening verspreid van een van de vermoedelijke daders en zijn er bewakingsbeelden van de vermoedelijke vluchtauto vrijgegeven.

Samir E.B. was een gekende drugscrimineel uit Deurne, die twee jaar geleden naar Nederland verhuisde om te ontsnappen aan de gevangenisstraffen die hij in ons land opliep.