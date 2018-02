Dit meisje spendeert meer dan 1.000 euro per maand aan plastische chirurgie om op Barbie te lijken

Ze is 18 jaar en wil dolgraag op haar grote idool Barbie lijken. Maak kennis met de Tsjechische Gabriela Jirackova. Het meisje liet haar lippen opspuiten, heeft permanente make-up, valse borsten en hair extensions. Het kostenplaatje? Zo’n 1.100 euro per maand.

Als je je afvraagt hoe zo’n jong meisje al die ingrepen betaalt: ze doet het niet. Want haar ouders betalen dat graag voor haar. “Ik vind dat mijn dochter heel erg knap was toen ze nog geen ingrepen liet doen, maar dit alles is haar keuze”, zegt mama Romana. “Het is haar leven en ik respecteer dat. Het enige waar ik mee in zit is dat haar gezondheid er misschien zal onder lijden, want Gabriela plant een operatie om bijvoorbeeld een paar ribben te laten verwijderen.”

Maar dat is niet alles. “Ik heb nu een G-cup maar wil graag nog grotere borsten”, klinkt het bij de levende Barbie. “Naast een borstvergroting en ribben laten verwijderen, wil ik ook nog implantaten in mijn achterwerk. Voor de rest blijf ik me elke dag opmaken zoals een echte Barbie dat doet. Ik spendeer bijna vier uur in de badkamer dus deze levensstijl is echt niet makkelijk.”