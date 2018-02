Frozen-prinses Elsa redt verjaardagsfeestje van Leyana (7) nadat niemand komt opdagen

Ze had haar hele klas uitgenodigd om samen haar zevende verjaardag te vieren. Toch kwam er niemand opdagen op het verjaardagsfeestje van de Amerikaanse Leyana. Disneyprinses Elsa, die mama eerder had ingehuurd om de kinderen te entertainen, kwam gelukkig wel.

“We hebben uren gewacht maar er kwam niemand opdagen voor de verjaardag van mijn dochter”, zegt de mama van Leyana. “Het was verschrikkelijk pijnlijk om mijn dochter zo te zien. Het ging recht door mijn hart.”

Ook Disneyprinses Elsa was verbaasd toen ze aankwam bij de jarige. “Toen ik binnenkwam, verwachtte ik een hele groep kinderen maar in plaats daarvan zag ik één meisje staan met de tranen in haar ogen. Er stond pizza op tafel, taart, er hing decoratie… Alles was klaar voor een leuk feestje, maar Leyana had niemand om het mee te delen”, schreef ze op Facebook. De post ging al snel viraal en de gemeente plant nu een verrassingsfeestje voor de 7-jarige.