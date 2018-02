Waasmunster - Een chauffeur is woensdagochtend om 6.30 uur zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval op de Grote Baan in Waasmunster.

De bestuurder was om een nog onduidelijke reden met zijn auto van de baan geraakt en in de berm te pletter gereden. De klap was zo hevig dat het motorblok uit de wagen op het fietspad belandde.