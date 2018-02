Failliet café gaat in vlammen op

Tienen - Een hevige brand heeft woensdagochtend zware schade aangericht in een failliet verklaard café in het Vlaams-Brabantse Hakendover, deelgemeente van Tienen. Dat meldt de lokale brandweer.

De brand in het café in de Processieweg ontstond rond 4.15 uur vannacht. Een kwartier later sloegen de vlammen volgens ooggetuigen al door het dak. De brandweer werd rond 5.30 uur op de hoogte gebracht.

Rond 9 uur was de brand volledig onder controle en moest er enkel nog nageblust worden. Over de oorzaak van de brand bestaat nog geen duidelijkheid

De schade is aanzienlijk.