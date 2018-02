Daar is Eddy Wauters weer: ex-voorzitter probeert Antwerp opnieuw te tackelen

Eddy Wauters(84) heeft een aangetekende brief gestuurd naar de Belgische voetbalbond. In die brief stelt hij de licentie van Antwerp in vraag. De ex-voorzitter van rood-wit probeerde een jaar geleden met exact dezelfde argumenten ook de licentie van Antwerp tegen te houden. Toen is dat niet gelukt, zowel de licentiecommissie als het sporttribunaal BAS stuurden hem toen wandelen.

De voetbalbond bevestigde aan Het Laatste Nieuws dat ze de aangetekende brief van Wauters hebben ontvangen. De brief was gericht aan Gérad Linard, voorzitter en interim-CEO van de KBVB en aan licentiemanager Nils Van Brantegem. Wauters stelt met die brief de licentie van zijn ex-club in vraag, omdat vlgems hem de Great Old nooit een proflicentie had mogen krijgen.

Hij zegt in zijn schrijven dat de voetbalbond “zijn eigen statuten verkracht door Antwerp een licentie te verlenen en dat de club intussen in eerste klasse voetbalt op basis van een licentie die ze nooit had mogen krijgen”. De licentiecommissie en het BAS gaven Wauters vorig jaar al eens ongelijk. Het is dus maar de vraag of zijn brief deze keer wel gevolgen zal hebben.

Toen Antwerp in 2016 een nv in plaats van een vzw werd, begon de hele zaak. Die vzw had een schuld bij Wauters van om en bij de vijf miljoen euro. Verschillende rechters wezen dat geld aan Wauters toe en het staat ook effectief op een rekening. Alleen kan Wauters niet aan al dat geld, omdat er nog steeds een claim van 2,5 miljoen van de BVBA Goala op rust. In totaal zou de zakenman nog zo’n 1,2 miljoen euro moeten krijgen.

Met Goala kocht Patrick Decuyper een aantal jaar geleden Antwerp op. De aanvechting van die 2,5 miljoen gaat over geld dat Decuyper volgens de entourage van Wauters via een constructie in de Verenigde Arabische Emiraten wou regelen, maar waarop de gewezen voorzitter volgens die entourage niet is ingegaan. De vraag is of Wauters toen een document van Goala heeft getekend of niet. Wauters ontkent dat hij een document heeft ondertekend, anderen beweren het tegendeel.

Paul Gheysens, CEO van Ghelamco. Foto: Photo News

Intussen heeft Paul Gheysens, de baas van Ghelamco, het voor het zeggen bij Antwerp. Gheysens kocht Patrick Decuyper uit bij Goala. Begin juni 2017 stuurde Wauters een mail naar Paul Gheysens. In die mail stelde Wauters de baas van Ghelamco voor om “belangrijke zaken onder grote mensen te bespreken en een regeling te vinden”, maar Paul Gheysens reageerde niet op dat aanzoek. Daarom stuurde Wauters nu een aangetekende brief naar de voetbalbond.