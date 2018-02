Lichaam Vlaamse politielaborant gevonden in een schuilhutje in de Oostenrijkse bergen

Antwerpen - Een skiër in Landeck, Tirol heeft eergisteren het levenloze lichaam van Bart Van Brugghe (47) aangetroffen in een schuilhutje. De laborant van de gerechtelijke politie Antwerpen was vermist sinds 6 december 2017. Hij pleegde een wanhoopsdaad. Uit een afscheidsmail blijkt dat hij een overplaatsing die men hem had opgelegd nadat hij ‘foute zaken op zijn dienst’ aan de kaak had gesteld, niet kon verwerken.

De zoektocht voor de familie is ten einde. Bart Van Brugghe heeft zichzelf van het leven beroofd met een mes. In zijn rugzak die vlakbij lag werd onder meer zijn politiebadge, een horloge, een zonnebril en foto’s van zijn gezin gevonden. Eerder had men ook al de dienstwagen teruggevonden waarmee hij naar Oostenrijk was gereden. Van Brugghe had de nummerplaten veranderd, zodat hij niet getraceerd kon worden.

De man kende de streek goed. Hij had als hobby ‘mountainrunning’ en berglopen. De Alpen hebben weinig geheimen voor hem. Zijn echtgenote bevestigde het droeve nieuws maar wou niet meer kwijt. “Er is een einde gekomen aan de zoektocht en aan de hoop. Het verdriet en de frustratie blijven. Daarmee moeten we nu verder”, klonk het.

Klok geluid

Het waarom van de wanhoopsdaad is voor velen onbegrijpelijk. Maar in een afscheidsmail gericht aan alle collega’s spreekt de laborant dat hij “de klok geluid heeft in het labo”. De man refereert naar een schijnbare malaise op die dienst van de federale gerechtelijke politie Antwerpen.

Ik doe dat niet uit hobby maar uit een rechtvaardigheidsgevoel en ik ben voorvechter van hardwerkende collega’s”, staat er verder. “Opportunisten zijn passanten die in een mum van tijd een dienst naar de knoppen kunnen helpen. Het labo is ook de laatste jaren een springplank naar de FGP geworden en heeft dus wat last van passanten”.

De man zou, volgens bronnen uit zijn entourage, hiermee verwijzen naar collega’s die het niet te nauw nemen en met dienstauto’s hun privéboodschappen doen of politiemateriaal meepikken naar huis. Een oplossing voor de malaise die hij had uitgewerkt, werd meermaals afgewezen door zijn directe overste die het verwijt kreeg dat ze onvoldoende aandacht besteedde aan de wanpraktijken waarvan ze weet had.

Enfant terrible

Uiteindelijk hebben de oversten zelfs beslist om Van Brugghe over te plaatsen. “Het enfant terrible wordt de mond gesnoerd met een vies en definitief maatregeltje”, zegt Van Brugghe daarover in de mail.

De man verwijt zijn directeur “een ivoren torenmentaliteit”. Een andere directe chef krijgt het predicaat “graaicommissaris”. Bij de FGP in Antwerpen en de Federale politie wou men gisteren niets kwijt over de zaak. “Er loopt een onderzoek en als overste kan ik daar nu niet op reageren”, zegt de in de mail geviseerde directeur FGP Stanny De Vliegher.

Vakbondsman Ruddy Callewaert van Sypol stelt vragen bij de procedure van de ordemaatregel. “Van de ene op de andere dag kan men u bij de federale politie naar de heel andere kant van het land sturen. Of je een heel andere job laten uitvoeren. Het is een van bovenaf opgelegde maatregel waar je eigenlijk geen echt verweer tegen hebt en die naar willekeur neigt. Een typisch overblijfsel uit de tijd van de rijkswacht waarbij loyaliteit voor alles kwam. Onmenselijk en een moderne organisatie onwaardig. Dat toont dit nieuwe drama nog eens aan.”

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be