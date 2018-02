Nieuwe investeerder voor KV Oostende (en het is geen onbekende)

Bart Versluys zal 5% van de aandelen van KV Oostende kopen. Nieuwe eigenaar Peter Callant was na de overname van de kustploeg op zoek naar medestanders en de vastgoedondernemer is bereid om mee op de kar te springen. Versluys is de man die de nieuwe tribune bouwde en ook zijn naam aan het stadion koppelde.

Enkele weken geleden maakte Peter Callant zijn intrede bij KV Oostende. Hij pakt binnenkort de scepter bij de kustploeg over van Marc Coucke, die voorzitter wordt bij Anderlecht. De verzekeraar vertelde toen dat hij 91 procent van de aandelen zou overnemen, maar een deel daarvan in de etalage wilde zetten voor geïnteresseerde kopers.

Die heeft hij nu gevonden in de persoon van Bart Versluys, die in totaal 5 procent van de aandelen zou kopen. De vastgoedondernemer is allerminst een onbekende bij KVO, want hij is de bouwheer van de nieuwe tribune die afgelopen jaar werd neergepoot. KV Oostende speelt ook al een tijdje in de Versluys Arena.