Topoverleg begonnen: profclubs vergaderen over eventuele afschaffing Play-offs

Krijgen we vanaf het seizoen 2020-2021 een competitiehervorming? Die kans bestaat, want de 24 profclubs zitten vandaag samen. Er liggen vier scenario’s op tafel. Er is evenwel nog een vijfde optie, namelijk het behouden van het huidige systeem. In de voormiddag kwamen alle managers en voorzitter al samen, het overleg kan dus losbarsten. Opvallende afwezige is Marc Coucke. Anderlecht wordt vertegenwoordig door Vanden Stock en Van Holsbeeck, Oostende door Devroe en Orlans.