Andrea Pirlo neemt afscheid in stadion waar het voor hem écht begon

Zijn laatste officiële wedstrijd met inzet dateert al wel van begin november vorig jaar, maar op 21 mei krijgt Andrea Pirlo nog zijn afscheidswedstrijd in San Siro in het Noord-Italiaanse Milaan, zo maakte de Italiaanse voetbalbond woensdag bekend.

“Ik wil mijn afscheidswedstrijd delen met mijn voormalige ploegmaats, vrienden en kinderen. Het moet voor iedereen een mooie avond worden”, vertelde de 38-jarige Pirlo. “Ik heb voor San Siro gekozen omdat ik in dit stadion het grootste deel van mijn carrière gespeeld heb. Daarnaast is het makkelijk te bereiken voor mijn gasten.”

L’architetto zette eind vorig jaar bij het Amerikaanse New York City FC in de Major League Soccer een punt achter zijn profcarrière. Pirlo debuteerde halfweg de jaren negentig in de Serie A bij Brescia. Hij voetbalde daarna ook voor Inter en Reggina, maar het was pas bij AC Milan dat de middenvelder prijzen begon te winnen. Tussen 2001 en 2011 werd hij onder meer twee keer kampioen en won hij twee keer de Champions League. Daarna volgden met Juventus nog vier titels in de Serie A, waarop de Italiaan in 2015 naar NY verkaste.

Met de nationale ploeg werd Pirlo in 2006 wereldkampioen en in 2012 tweede op het EK. Hij droeg het azuurblauwe nationale shirt in 116 wedstrijden en maakte daarin dertien goals.