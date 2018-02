Kabinetschef Juncker wordt secretaris-generaal Europese Commissie

Brussel - Martin Selmayr, de kabinetschef van Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker, is woensdag onverwacht benoemd tot de nieuwe secretaris-generaal van de Commissie. De 47-jarige Duitser neemt het hoogste ambtelijke ambt binnen het dagelijks bestuur van de Europese Unie over van de Nederlander Alexander Italianer.

Op voorstel van Juncker keurde het college van eurocommissarissen woensdag de benoeming van Selmayr tot secretaris-generaal goed. De beslissing kwam er nadat de 61-jarige Italianer intern had meegedeeld dat hij de Commissie wil verlaten. Italianer is drie jaar secretaris-generaal geweest. De machtswissel vindt plaats op 1 maart.

Selmayr “kent het huis en beschikt over alle kwaliteiten om de administratie te leiden”, zo lichtte Juncker woensdag op een persbriefing de verrassende beslissing toe. De benoeming verzekert volgens hem de continuïteit. “Als ik iemand anders had gekozen, hadden we een overgangsperiode van enkele maanden nodig gehad.”

De secretaris-generaal vervult een cruciale spilfunctie binnen de Commissie. Hij stuurt en coördineert de werkzaamheden van de meer dan 30.000 personeelsleden en zorgt ervoor dat de initiatieven van de ambtelijke machine worden afgestemd op de politieke beleidsprioriteiten van de voorzitter en de eurocommissarissen.

Selmayr, die in 2004 in dienst trad bij de Commissie, heeft een reputatie in Europese kringen. De jurist speelde een cruciale rol in de verkiezingscampagne die Juncker in 2014 naar het Berlaymontgebouw loodste en werd vervolgens diens kabinetschef. Portretten in de Europese pers schilderen Selmayr af als een ambitieuze workaholic die achter de schermen een belangrijke machtspositie heeft uitgebouwd.

Op het kabinet van Juncker, wiens mandaat in het najaar van 2019 verstrijkt, wordt Selmayr vervangen door Clara Martinez Alberola. De huidige adjunct-kabinetschef van Spaanse nationaliteit wordt de eerste vrouw ooit die het tot rechterhand van een Europees Commissievoorzitter schopt.