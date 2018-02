Nieuw geval van zware mishandeling: koppel sluit geadopteerde kinderen op zonder eten, drinken en licht

Een koppel uit de Amerikaanse staat Arizona is dinsdag gearresteerd voor zware kindermishandeling. Benito en Carol Gutierrez sloten hun vier geadopteerde kinderen geregeld lange tijd op in aparte slaapkamers zonder voedsel, water, licht of een sanitaire voorzieningen. Dat heeft de lokale politie gemeld.

De gruwelijke feiten kwamen zaterdag aan het licht, toen een van de kinderen erin geslaagd was om uit het huis te ontsnappen via het raam van zijn kamer. Het kind liep naar een nabijgelegen winkel en vroeg daar om de telefoon te mogen gebruiken. Toen de winkelbediende zag in welke staat het kind was, belde hij zelf de hulpdiensten.

Erbarmelijke omstandigheden

De politie ging meteen ter plaatse en kon alle kinderen uit het huis in de stad Tucson halen.

“Ze zaten in aparte slaapkamers die langs de buitenkant waren afgesloten”, zegt de politie in een persmededeling. “Ze hadden op regelmatige basis tot twaalf uur lang geen toegang tot voedsel, water, licht of een toilet.”

Slechts een van de kamers was voorzien van een emmer, zo zeggen de ordediensten. Alle kinderen, tussen zes en twaalf jaar oud, leefden in erbarmelijke omstandigheden in het huis.

Kindermishandeling

Ouders Benito (69) en Carol (64) Gutierrez zijn intussen gearresteerd en worden beschuldigd van kindermishandeling.

De zaak doet denken aan de recente arrestatie van David en Louise Turpin. Zij hadden hun dertien kinderen jarenlang opgesloten in hun huis. Sommigen van hen waren zelfs vastgeketend aan hun bed. Alle kinderen waren ondervoed en vuil. De ouders riskeren een gevangenisstraf van 94 jaar.

