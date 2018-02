Samusocial: Yvan Mayeur en Pascale Peraïta moeten elk meer dan 100.000 euro terugstorten

Brussel -

Een totaal gebrek aan transparantie en controle bij de Brusselse daklozenopvang Samusocial: dat is de tendens van de vaststellingen in het ontwerprapport van de Brusselse onderzoekscommissie naar de daklozenorganisatie Samusocial. De commissie heeft dertig aanbevelingen opgesteld. Ook in het ontwerp: de bestuurders moeten samen 346.000 euro aan zitpenningen terugstorten.