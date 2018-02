Praat vertrouweling van Netanyahu zijn premier aan de galg in corruptieschandaal?

Premier Benjamin Netanyahu raakt in het corruptieschandaal rond de grootste Israëlische telecommunicatiegroep Bezeq steeds meer onder druk. Shlomo Filber, vertrouweling van de regeringsleider en ex-directeur-generaal van het ministerie van Communicatie, wil volgens de Israëlische pers als kroongetuige optreden tegen Netanyahu. Filber heeft naar verluidt een akkoord ondertekend om een gevangenisstraf te ontlopen. De politie wilde het nieuws voorlopig bevestigen noch ontkennen.

Naast Filber werden zondag ook Nir Hefetz, een voormalige woordvoerder van de premier, Shaul Elovitsj, CEO van Bezeq, zijn vrouw Iris, zijn zoon Or en twee hooggeplaatste figuren van de telecommunicatiegroep opgepakt. In de zaak Bezeq gaat het onder andere om corruptie, fraude en belemmering van de rechtsgang. De nieuwe zaak komt aan het licht een week nadat de Israëlische politie vroeg om Netanayhu te arresteren wegens corruptie, fraude en misbruik van vertrouwen in twee andere dossiers.

De politie zei over voldoende bewijsmateriaal te beschikken, maar vernoemt de naam van de Israëlische eerste minister voorlopig niet publiekelijk in verband met deze zaak. Volgens Israëlische media zullen Netanyahu en zijn vrouw Sara later wel ondervraagd worden.

Het onderzoek spitst zich toe op voordelen die zouden zijn toegekend aan de CEO van telecommunicatiegroep Bezeq, in ruil voor een positieve berichtgeving over Netanyahu door Walla, een van de grootste informatiewebsites van Israël die in handen is van de baas van Bezeq.

Netanyahu heeft alle beschuldigingen van de hand gewezen. Hij schreef dinsdag op Facebook dat die deel uitmaken “van een jarenlange lastercampagne tegen mij en mijn familie”.

De definitieve beslissing over een aanklacht tegen Netanyahu ligt in handen van het Openbaar Ministerie. Netanyahu noemde de beschuldigingen “absurd”. Hij hoopt op een overwinning bij de volgende verkiezingen.