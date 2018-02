Maanden nadat zijn vrouw verdween tijdens boottocht op huwelijksreis, is Lewis gearresteerd voor haar dood

Bijna een jaar nadat zijn vrouw Isabella Hellmann op mysterieuze wijze verdween tijdens een boottocht op huwelijksreis in de Bahama’s, is haar echtgenoot Lewis Bennett opgepakt op verdenking van moord. De 41-jarige Brit riskeert een celstraf van 10 jaar.

Lewis Bennett (41) uit het Engelse Dorset en Isabella Hellmann (41) uit het Amerikaanse Delray Beach, in Miami, leerden elkaar in 2015 kennen via het internet. De vonk sloeg snel over en de twee raakten tot over hun oren verliefd op elkaar. Al in juli 2016 werd hun dochtertje Emelia geboren. Ze woonden toen al samen in het Amerikaanse Atlanta, waar ze in februari 2017 in het huwelijksbootje stapten.

Pas drie maanden later gingen ze op huwelijksreis. Die begon in Sint-Maarten, het prachtige eiland in de Caraïbische Zee. Bennett was daar al, met zijn catamaran Surf Into Summer. Zodra Hellmann toekwam, vertrokken ze op reis. Uit posts op Facebook bleek dat ze begin mei onder meer in Puerto Rico en de Britse Maagdeneilanden vertoeven.

Zinken

Wanneer ze op 14 mei in de namiddag vertrokken in het Cubaanse Varadero en koers zetten richting thuisbasis Florida, liep het echter mis. Op 15 mei, rond 1 uur ’s nachts, krijgt de Kustwacht telefoon van Bennett. Hij was aan het slapen en de boot is ergens tegen gevaren en is aan het zinken, zegt hij. “En mijn vrouw is verdwenen”, voegt hij er nog aan toe. De man verliet de catamaran met een reddingsvest, wat thee en boter.

Vier dagen lang zochten de hulpdiensten in de oceaan, maar zonder succes. Hellmann zou nooit gevonden worden, net als de boot.

Haar echtgenoot bleef in de dagen en weken erna proberen om haar doodverklaard te krijgen zodat hij haar erfenis kon regelen. De rechter weigerde dat tot er zekerheid zou zijn over wat er gebeurd is met de vrouw. Een antwoord komt er niet, ondanks meerdere huiszoekingen bij Bennett om na te gaan of hij wel degelijk onschuldig is.

“Ze is mijn soulmate”, zei Bennett in interviews. “Ik dacht dat we voor altijd samen zouden zijn.”

Bewust beschadigd

Bijna een jaar na het ongeval met de boot, is Bennett heel onverwacht opgepakt. Hij wordt ervan verdacht zijn vrouw vermoord te hebben. Volgens de FBI heeft hij de boot bewust beschadigd langs de binnenkant, terwijl hij er al voor had gezorgd dat hij zou kunnen ontsnappen. “Hij heeft bewust de moeder van zijn kind gedood”, zegt speciaal agent James Kelley.

Bennett riskeert een celstraf van 10 jaar.