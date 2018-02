Miss België gaat naar de kerk en bidt elke avond voor het slapengaan

Angeline Flor Pua, is een uitzonderlijke Miss België. Ze viel al op door haar Oosters uiterlijk. Nu laat ze zich ook opmerken met haar religieuze overtuiging. In een gesprek met Kerk&Leven vertelt ze hoe actief ze haar geloof belijdt.

Op 13 januari werd Angeline Flor Pua die nieuwe Miss België. Dochter van Filipijnse ouders die elkaar in België leerden kennen. En leerlinge piloot in de burgerluchtvaart. Meteen gespreksstof genoeg. En mikpunt van racistische opmerkingen.

Angeline en haar Filipijnse ouders. Foto: DBA

Angeline Flor Pua pareerde het allemaal bijzonder goed. Vandaag vertelt ze in Kerk&Leven dat ze haar kracht uit het geloof haalt. “Stap ik op een podium of in een vliegtuig, dan maak ik eerst een kruisteken. Dat gebaar geeft me zelfvertrouwen. Aan mijn eerste solovlucht als piloot ging overigens ook een gebed vooraf”, vertelt ze.

Avondgebed

Miss België pratikeert nog. Ze gaat met haar moeder naar de katholieke kerk van de Filipijnse gemeenschap in Merksem. Ze geeft toe dat ze één van de weinige jongeren is die dat nog doen. Maar ze schaamt er zich niet voor.

Angeline Flor Pua op de finale. Foto: Foto Kurt

Angeline vertelt dat ze elke avond bidt, voor het slapengaan. “Ik brand ook geregeld een kaars in de Schoenmakerskapel, wanneer ik langs de Antwerpse Groenplaats loop. Ik heb gebeden om Miss België te mogen worden. Met resultaat, zoals je ziet, maar uiteraard heb ik er ook hard voor gewerkt.”’

Zelfs tijdens kroning

Zelfs op het moment dat ze tot Miss België werd verkozen, vergat Angeline Flor Pua haar geloof niet. “Toen ik tot Miss België werd gekroond, heb ik in stilte God bedankt.”