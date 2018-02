Supportersincidenten kosten Anderlecht en Waasland-Beveren een pak geld

Brussel - Anderlecht en Waasland-Beveren moeten elk een boete van 25.000 euro betalen voor het wangedrag van hun supporters. Op basis van het interne reglement van de Pro League heeft de raad van bestuur dat beslist op haar maandelijkse vergadering. KV Kortrijk en KV Mechelen moeten elk 5.000 euro neertellen.

Anderlecht en Waasland-Beveren moeten 25.000 euro ophoesten, omdat hun supporters de tijdelijke stillegging van een wedstrijd veroorzaakten. Vorige vrijdag legde scheidsrechter Nathan Verboomen de partij tussen STVV en paars-wit een tiental minuten stil. Na een kwartier voetbal eisten de Brusselse supporters de hoofdrol op. Zij staken vuurwerk af en hulden Stayen zo in een rookwolk. Het was even wachten voor de rook weggetrokken was en de partij hernomen kon worden. Bovenop de 25.000 euro aan de Pro League, riskeert Anderlecht ook nog disciplinair vervolgd te worden door het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB).

Bier gooien

Waasland-Beveren wordt door de Pro League bestraft voor incidenten tijdens de derby in Lokeren van 17 december 2017. In de eerste helft van de ‘Wasico’ kreeg scheidsrechter Bram Van Driessche aanstekers en bierbekers naar zich toe geworpen, waarna hij de stadionomroeper een eerste maal aan het werk zette. Meteen na de pauze werd Lokeren-middenvelder Julian Michel, vorig seizoen nog in loondienst bij Waasland-Beveren, bij een corner bekogeld met bier en aanstekers. Vanuit het bezoekersvak werden ook vuurpijlen aangestoken. Van Driessche vond het welletjes en legde de partij een tiental minuten stil. De Waaslanders betaalden al 2.500 euro minnelijke schikking aan de KBVB.

KV Mechelen en KV Kortrijk moeten dan weer 5.000 euro bijdragen aan de sociale projecten van de Pro League, omdat respectievelijk assistent-trainer Fred Vanderbiest en KVK-coach Glen De Boeck naar de tribunes gestuurd werden. Bij Vanderbiest was dat in het competitieduel in Anderlecht op 4 februari, De Boeck moest in de bekerwedstrijd thuis tegen Genk de dug-out verlaten.