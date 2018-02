Deze mensen gaven hun wapen op na de schietpartij in Florida: "We moeten het goede voorbeeld geven"

De Amerikanen kwamen massaal in opstand na de schietpartij in Florida op Valentijnsdag. Ze zijn het niet eens met het wapenbeleid in de Verenigde Staten en smeken president Trump om er iets aan te doen. In 2018 alleen al waren er 18 schietpartijen op scholen in de VS, een hallucinant cijfer. Toch brengt al die ellende ook hoop. Want zo kozen sommige wapenliefhebbers ervoor om hun wapen te vernietigen. “Ik hoop dat er nooit nog een wapen zal gericht worden op een kind”, aldus Scott-Dani die het goeie voorbeeld geeft.

Hij was 19 en kon met zijn geweer gewoon de middelbare school binnenlopen. Nikolas Cruz, de dader van de schietpartij, richtte zonder al te veel moeite een waar bloedbad aan op Valentijnsdag. Er vielen 17 doden en 15 gewonden. Het deed bij veel Amerikanen een belletje rinkelen. Is onze wapenwet nog oke? Is het oke dat iedereen zomaar een geweer kan kopen? Moeten onze scholen en andere publieke plaatsen niet beter beveiligd worden? Het waren een paar vragen die door hun hoofd schoten. Volgens Lori Alhadeff, die haar dochter verloor op 14 februari, is de maat vol. “Trump, doe iets”, klinkt het wanhopig.

De Amerikaanse Scott-Dani Pappalardo, een wapenliefhebber uit New York, doet alvast zijn best tijdens het streven naar een nieuwe wapenwetgeving. "Ik ben geen jager en ik heb nog nooit iets gedood, maar ik vind het wel heel leuk om te schieten. Maar sinds Sandy Hook (een schietpartij waar een twintigjare man 26 mensen dooschoot nvdr) zijn er al meer dan 400 mensen neergeschoten in scholen. Deze wapens horen niet thuis in de samenleving. Nikolas Cruz bijvoorbeeld was een erkend wapeneigenaar. Maar elke erkende eigenaar kan plots doorslaan en een gruwelijk misdrijf plegen. Daar heb je geen mentale stoornis voor nodig", klinkt het.

Daarna is te zien hoe Pappalardo de loop van zijn geweer afzaagt. "Dit is mijn duit in een heel groot zakje. Ik geef het goeie voorbeeld." Op het einde richt hij zich nog aan wapeneigenaars die kwaad zouden reageren op wat hij zegt en doet. "Ik hoop en bid dat een wapen als dit nooit gericht zal worden op jouw kind."

Ook Amanda volgde Scott-Dani's voorbeeld. "Ik vind mijn wapen erg leuk, maar ik zou het nog leuker vinden moesten er geen onschuldige mensen meer vermoord worden", klinkt het in de video die ze op facebook plaatste. "Ik wil af van mijn wapen maar ga het niet verkopen. Als ik dat zou doen, kwam het misschien terecht in de handen van een massamoordenaar of iemand die wil zelfmoord plegen. De enige manier waarop mijn wapen nooit iemand pijn zal doen, is wanneer het vernietigd is. En dat ga ik nu doen."

Op twitter en facebook gaat de hashtag #oneless of #onelessgun momenteel het internet rond. Een hashtag die gebruikt wordt door iedereen die zijn steentje wil bijdragen bij het verminderen van wapens in de samenleving, net zoals Ben Dickmann. "Ik heb een wapen ookal ben ik geen politieagent of sheriff. Niemand zou een wapen moeten hebben als het geen deel is van zijn job. Ik heb enorm veel genoten van mijn wapen, maar ik heb het niet nodig. Ik wil de verandering zijn, die ik wil zien in deze wereld."

En ook Jonah Manning gebruikte #onelessgun. "Morgen zal de wereld één wapen minder hebben. Ik heb nu iets gedaan. Al was het maar iets kleins, maar ik heb ten minste iets gedaan", schreef hij bij zijn facebookpost.