Hoe een 16-jarig meisje hielp om vreselijke pervert te vatten: “Ik wist wat hij wou en ik wist dat ik kon helpen”

Hij was er rotsvast van overtuigd dat hij nooit betrapt zou worden. En toch veroordeelde een Britse rechter de 29-jarige Matthew Falder, de vreselijkste pervert van Engeland, tot een celstraf van 32 jaar. Hem pakken duurde vier jaar en was nooit gelukt zonder de hulp van een 16-jarig meisje, zo berichten Britse media.

Op het eerste gezicht is Matthew Falder een verstandige 29-jarige Engelsman, die afstudeerde aan de universiteit van Cambridge en werkte als gerespecteerde docent aan de universiteit van Birmingham. Maar na zijn uren stond de man onder bijnamen als 666devil en Evilmind bekend op het internet. Daar dreef hij de politie en zijn slachtoffers tot wanhoop.

Falder maakte immers van zijn uitgebreide computerkennis gebruik om actief te zijn op het Dark Web, een anoniem en sterk beveiligd deel van het internet waar heel wat zaken gebeuren die het daglicht niet mogen zien. Hij was vooral fan van ‘hurtcore’-fora. Daar worden slachtoffers afgeperst en afgedreigd door mensen met slechte bedoelingen, niet zelden eindigend in zelfdoding.

Uitwerpselen eten

Zijn slachtoffers kregen telkens een grote som geld aangeboden door Falder voor naaktfoto’s of foto’s waarop niet veel kledij te zien is. Het geld zagen ze nooit, en dan begon het afpersen. De pervert vroeg hen om steeds gruwelijkere en gewelddadigere foto’s te sturen van zichzelf, waarop hij dreigde om die naar hun vrienden en familie te sturen als ze niet deden wat hij vroeg. Op die manier liet hij slachtoffers uitwerpselen, tampons en hondenvoer eten en urine drinken. Het ging nog verder: hij kreeg een vader zelfs zo ver om zijn 2-jarige zoon te verkrachten.

Doorheen de jaren meldden meer dan 300 slachtoffers van de man zich bij de politie, drie van hen zelfs nadat ze uit het leven waren proberen te stappen. De agenten stonden machteloos, want op het Dark Web is het erg moeilijk om iemands identiteit te weten te komen. Gelukkig voor hen kruiste het digitale pad van Fadler dat van een 16-jarig meisje in 2013.

Babysitter

Het begon toen het meisje, dat intussen een 21-jarige moeder is, een advertentie online zette. Ze wilde een centje bijverdienen en bood haar diensten als babysitter aan. Falder, die zich voordeed als een depressieve artieste genaamd Liz Candell, stuurde haar een mail en bood haar 1.200 pond aan voor naaktfoto’s met haar gezicht erop. Toen ze dat weigerde en hem ervan beschuldigde een man te zijn, stuurde hij haar gruwelijke foto’s van kinderporno door. “Een lief begin”, noemde hij het.

“Toen ik die foto’s zag, ben ik meteen naar beneden gelopen bij mijn moeder”, vertelt ze aan The Sun. “Ik was zo geschokt. Zelfs vandaag kan ik die foto’s niet vergeten. Ik denk niet dat het me ooit zal lukken.”

Het mailverkeer met de man stopte niet. Hij bleef haar twee maanden lang elke dag mails sturen. “Ik kon me niet concentreren op school, durfde niet buiten en was te beschaamd om het iemand te vertellen. Door zijn daden is de relatie met mijn familie en vrienden kapotgegaan en durfde ik geen nieuwe mensen te leren kennen”, zei ze daar eerder al over.

Ze probeerde wel aangifte te doen bij de lokale politie, maar zonder succes. Meer zelfs: de agenten zeiden dat ze niets konden doen. Er kwam pas schot in de zaak toen ze haar schaamte opzij zette en op Facebook postte dat de man een pervert was en de politie niets deed. Plots kreeg ze een mail van het Britse National Crime Agency (NCA), dat haar verhoorde en de foto’s bestudeerde.

Door elke dag de mails en foto’s van de pervert te bestuderen en een internationale zoektocht op te zetten, slaagden ze er met de medewerking van het meisje in om hem uiteindelijk te ontmaskeren. “Ik wist wat hij wilde en ik wist dat ik kon helpen om hem te ontmaskeren. Ik voelde me een detective”, zei ze er fier over.