Kijk nog eens goed naar bovenstaande foto. Links Tonya Harding, rechts Nancy Kerrigan. Twee Amerikaanse schaatskampioenes gunnen elkaar geen blik op de winterspelen in Lillehammer (1994). Kort voordien liet Harding de knie van Kerrigan kapotslaan. Vandaag komt de film “I Tonya” in de zalen.

“Het moeilijkste aan de film? De zoektocht naar een schaatsster die de ‘triple axel’ kon doen. Dat is in de lucht, driemaal om je as draaien en tegelijk in een gebogen lijn vooruitgaan. Tonya Harding ...