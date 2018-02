Man die gezicht van vriendin bewerkte met mes moet naar de cel, maar is spoorloos

Hasselt - De correctionele rechtbank van Hasselt heeft woensdag een 52-jarige man bij verstek veroordeeld tot 40 maanden cel en een geldboete van 3.000 euro. Hij stond terecht voor ernstig partnergeweld. De man had in augustus 2013 in Zonhoven het gezicht van zijn intussen ex-vriendin met een mes bewerkt. Aan de vrouw moet hij een schadevergoeding van ruim 97.000 euro betalen.

In 2012 was de vrouw met de vijftiger een relatie gestart, maar in de loop van het daaropvolgende jaar wilde ze daar een punt achter zetten. Dat was niet naar de zin van de man, die zich agressief ging gedragen. Op 18 augustus 2013 daagde hij aan haar woning op. Er ontstond tussen beide ex-partners een hoogoplopende discussie, waarbij de man de vrouw te lijf ging. Met een mes bewerkte hij haar gezicht. De vrouw liep meerdere snijwonden op. Ze had ook letsels aan haar rug.

De vrouw wist aan haar belager te ontkomen. Ze begon hard te schreeuwen, waarna beklaagde zich uit de voeten maakte. Haar twee zonen liepen na de schermutseling naar hun moeder toe. Die zonen kregen elk 500 euro morele schadevergoeding. Tijdens de rechtbankzitting kreeg de vrouw bijstand van slachtofferhulp. Behalve de psychologische gevolgen gaf ze te kennen min of meer hersteld te zijn van de feiten.

Politie en gerecht hebben de beklaagde zelf nooit kunnen aantreffen. Sinds de feiten lijkt hij spoorloos.