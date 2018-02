Verdacht voertuig nabij Witte Huis: geheime dienst grijpt in

De geheime dienst heeft in Washington een verdacht voertuig aan het onderzocht nabij het Witte Huis. Het New Executive Office Building werd tijdelijk ontruimd. Het bleek echter loos alarm, dat meldt de U.S. Secret Service op Twitter.

Het verkeer is een tijdlang afgesloten geweest. Het bleek echter loos alarm.

UPDATE #2: Explosive Ordnance Detection personnel have cleared the suspicious vehicle. Vehicle road closures have been lifted. Pennsylvania Avenue and Lafayette Park remain closed to pedestrians.