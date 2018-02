Engelse topclubs azen op Bailey, maar: “Wil me verder ontwikkelen voor ik een stap hogerop zet”

Leon Bailey, het voormalige goudhaantje van Racing Genk, maakt furore in de Bundesliga. De 20-jarige Jamaicaan speelt dit seizoen de pannen van het dak bij zijn club Bayer Leverkusen, in de competitie was hij al goed voor 9 goals en 5 assists. Zijn knappe goals en splijtende acties gaan niet onopgemerkt voorbij en de Engelse grootmachten Manchester United, Arsenal en Chelsea trekken stilaan aan zijn mouw. Maar Bailey zelf blijft kalm: “Leverkusen is perfect voor mij”

Racing Genk verkocht zijn Jamaicaanse dribbelaar vorig seizoen tijdens de wintermercato voor zo’n 13,5 miljoen aan de Duitse topclub Bayer Leverkusen. Hij had het aanvankelijk moeilijk bij de duitsers en verzamelde er in die tweede seizoenshelft amper acht invalbeurten. Maar dit seizoen is hij uitgegroeid tot één van de vaste waardes bij Leverkusen. De winger blinkt er wekelijks uit en scoorde al elf doelpunten in alle competities. Momenteel staat Leverkusen vierde in de Bundesliga op amper twee punten van de tweede in de stand Dortmund.

Bailey in zijn periode bij Genk. Foto: JEFFREY GAENS

Manchester United, Chelsea en Arsenal

Nu Bailey zich ontpopt heeft tot één van de sensaties in de Bundesliga, geniet hij veel aandacht uit de Premier League. Manchester United, Chelsea en Arsenal volgen de ontwikkeling van de Jamaicaan aandachtig op en zullen deze zomer misschien wel een bod lanceren op het toptalent. Aan het Duitse Sportmagazine Bild geeft hij aan zich verder te willen ontwikkelen bij Leverkusen.

“Leverkusen is perfect voor mij, ik kan me verder ontwikkelen vooraleer ik de stap hogerop maak. Wanneer ik naar een grote club trek, zullen de mensen me willen kennen. Ik wil naam maken voor mezelf op het allerhoogste niveau”, aldus Bailey

Nationale ploeg

De ex-Genkenaar lijkt dus niet meteen gehaast om Duitsland te verlaten. Ondertussen is er ook nog altijd getouwtrek tussen de verschillende landen waarvoor Bailey kan uitkomen. Hij zou zowel voor de nationale ploeg van België, Malta als geboorteland Jamaica kunnen uitkomen. Onlangs kwam ook nog Engeland op de proppen. De Engelse FA (Football Association) liet al weten dat het Bailey ziet als een potentieel international. Twee van zijn grootouders hebben een Engels paspoort en op die manier zou hij ook kunnen uitkomen voor The Three Lions.

Foto: EPA-EFE

Bailey zelf heeft zich nog steeds niet uitgesproken over zijn keuze en wil zich nu vooral focussen op het clubvoetbal. Hij gaf wel al aan niet te zullen kiezen voor zijn thuisland Jamaica omdat hij liever voor een sterk Europees land wil uitkomen. Het wordt alvast uitkijken of Roberto Martinez of Engels bondscoach Gareth Southgate hem oproept in de toekomst.