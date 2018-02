Ariana Grande trekt zich plots terug uit herdenkingsconcert voor slachtoffers van aanslag in Manchester Arena

“Ariana Grande trekt zicht terug uit het herdenkingsconcert voor de slachtoffers van de aanslagen tijdens haar concert in Manchester.” Dat schrijven verschillende Britse media. De organisatoren zijn nu in alle chaos op zoek gegaan naar een andere ster die het gat kan opvullen.

Verschillende fans en sympathisanten waren er helemaal klaar voor om de 23-jarige zangeres te steunen in haar optreden ten voordele van de 22 slachtoffers van de aanslagen in de Manchester Arena. Woensdagnacht zou ze op de BRIT Awards in Londen verschijnen, maar 24 uur voor de show liet haar management weten dat de popster er niet zou zijn.

Liam Gallagher van Oasis zal haar rol nu overnemen. Foto: Photo News

Op zoek naar vervanging

“Het was absolute chaos, toen het telefoontje binnenkwam dat Ariana niet zou komen. Het is nu een race tegen de tijd om iemand te vinden die haar kan vervangen. Voor veel mensen was haar optreden het hoogtepunt van de show”, zei een bron vanuit de organisatie tegen de Britse krant The Mirror. “De hele muziekindustrie zag dit als hét moment om hun respect te tonen aan de slachtoffers en hun familie.”

De bedoeling was dat Ariana Grande een ode zou zingen aan de slachtoffers die vielen op 22 mei 2017 tijdens de terroristische aanslag door Salman Abedi na haar eigen concert in de Manchester Arena. Tijdens haar optreden zou de organisatie de gezichten projecteren van de 22 mensen - jong en oud - die daar die avond het leven lieten.

Liam Gallagher zal nu haar plaats innemen op het podium. De frontman van de Britse poprockband Oasis zal het speciale moment tijdens de BRIT Awards nu op zich nemen.

Eerder wel benefiet met Ariana

Ariana tijdens het One Love Concert ten voordele van de slachtoffers in juni. Foto: AP

Het is geen geheim dat de Amerikaanse popzangeres het heel moeilijk heeft met de tragische gebeurtenissen. Enkele uren na de aanslag tweette ze: “Gebroken. Vanuit de grond van mijn hart, het spijt me zo. Ik heb geen woorden.”

Tijdens het ‘One Love Concert’ op 4 juni 2017 verscheen ze wel op het podium, maar moest ze zich duidelijk zwaar inspannen om zich sterk te houden. De 23-jarige was heel geëmotioneerd en had de steun nodig van onder andere Miley Cyrus en Justin Bieber, om het optreden tot een goed einde te brengen.

