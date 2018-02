Roger Vanden Stock stopt per direct als voorzitter van de Pro League: “Iemand anders zal het moeten doen”

Roger Vanden Stock heeft zijn ontslag gegeven als voorzitter van de Pro League. Dat kondigde hij aan op de vergadering van de profclubs over de competitiehervorming. “Ik treed af als voorzitter van de Pro League. Ik ben 75, het is tijd voor iets anders. Iemand anders zal het moeten doen vanaf nu.” Op de algemene vergadering van 5 juni moet er nu een nieuwe voorzitter aangesteld worden.

Komend weekend is ook de officiële overdracht bij Anderlecht. Marc Coucke neemt dan de scepter over bij Anderlecht, Vanden Stock wordt dan ere-voorzitter bij paars-wit. Die overname speelt een rol in de beslissing van Vanden Stock om te stoppen als voorzitter van de Pro League. Hij heeft altijd aangegeven tegen de zweem van belangenvermenging te zijn. Dat is exact wat de kritiek is van de buitenwereld op de overname van Anderlecht door Coucke en daar wil Vanden Stock dus afstand van nemen.

De afscheidnemende voorzitter van Anderlecht volgde eind april 2015 Michel Dupont op als voorzitter van de Pro League, nadat Dupont zelf ontslag had genomen. Vorig jaar werd zijn mandaat met twee seizoenen verlengd, maar nu legt hij het voorzitterschap toch neer.

De Pro League kwam woensdag samen in het Parker Hotel in Diegem om het te hebben over een mogelijke competitiehervorming.

