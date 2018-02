Trumpdating.com is exact wat je denkt en het boegbeeld van de site werd veroordeeld voor seks met een minderjarige

De man in deze online advertentie werd in 1995 veroordeeld voor seks met een minderjarige. Foto: Screenshot Trumpdating.com

Trump-aanhangers kunnen nu op zoek gaan naar de liefde binnen hun politieke voorkeur dankzij de trumpdating.com. Je moet wel hetero en blank zijn. Opvallend: het boegbeeld van de site is een Tea Party-activist die in 1995 veroordeeld werd nadat hij seks had met een 15-jarige.

Ben je hetero, blank en een Trump-aanhanger? Ben je op zoek naar de liefde van je leven of een minnaar/minnares? Eén adres: trumpdating.com. Naar eigen zeggen biedt de site “gelijkgezinde Amerikanen de kans om te daten zonder eerst een ongemakkelijk gesprek over je politieke voorkeur te moeten voeren.”

De wereld van online daten is, op Tinder en OKCupid na, veelal niche. Je kan het zo specifiek niet bedenken of er bestaat een datingsite voor. Zo heb je sites als jdate.com (voor joodse mensen), glutenfreesingles.com (voor mensen met een glutenallergie) of naturistpassion.com (voor mensen die liever geen kleren dragen).

Uit een onderzoek van Tinder in 2016 is gebleken dat politieke voorkeur en carrière doorslaggevende factors zijn bij het kiezen van een partner. Trumpdating.com lijkt op de markt van blanke conservatieven te willen inspelen, die twee mag je best letterlijk nemen. Zo kan je bij je seksuele geaardheid enkel kiezen tussen “heteroseksuele man” of “heteroseksuele vrouw”. Bij de etniciteit kan je enkel kiezen tussen “scandinavisch, mediterraans of Europees”. Overigens kan je ook aangeven of je “gelukkig” of “ongelukkig” getrouwd bent.

Veroordeeld boegbeeld

De site haalde het nieuws niet enkel om de - mogelijk discriminerende - vereisten, maar ook om één van hun boegbeelden. Zo blijkt dat de man in één van hun online advertenties in 1995 veroordeeld werd nadat hij seks had met een 15-jarige. Hij filmde de daad en heeft naar eigen zeggen “al geboet voor iets dat ik 25 jaar geleden gedaan heb”. Dat zei de man aan WRAL, een lokaal televisiestation in North Carolina. Hij was toen 25. Intussen gebruikt de site een ander koppel voor hun advertenties.

Het is niet helemaal duidelijk wie de site beheert, maar trumpdating.com maakt deel uit van het “Friends Worldwide”-netwerk. Het bedrijf biedt sjablonen aan die gebruikt kunnen worden om niche-datingsites te maken. Overigens is de site niet gratis: als je lid wil worden, kost je dat 24.99 dollar per maand.