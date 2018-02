Baasje op zoek naar wandelaar die zijn hond vergiftigde met koekje: “Hij lag voor dood in huis”

Riemst - In de Limburgse gemeente Vlijtingen werd zondag een hond vergiftigd. Een onbekende man gaf de viervoeter een koekje, maar enkele uren later kreeg baasje Maurice Lejeune in de gaten dat zijn huisdier zich niet goed voelde. Hij roept buurtbewoners op tot waakzaamheid.

Het incident gebeurde tijdens een wandeling in Vlijtingen, een deelgemeente van Riemst. Op een bepaald moment gaf een wandelaar een koekje aan de hond van Lejeune. Aanvankelijk leek er niks aan de hand, maar daar kwam enkele uren later verandering in. “Vanaf halfelf begon hij over te geven”, vertelde Lejeune aan TV Limburg. “’s Avonds zijn we ook nog anderhalf uur weggeweest, en toen lag de hond voor dood binnen.”

Voorlopig is het onduidelijk wie de dader is, maar het baasje kan de man wel beschrijven. “Ik schat hem tussen de vijftig en zestig jaar”, aldus Lejeune. “Hij had een slank postuur en niet veel haar. Zijn haarkleur was blond-grijs.”

Sinds de vergiftiging wandelt Lejeune nu altijd langs dezelfde plek in de hoop om de dader terug te vinden. “Maar ik weet wel niet wat ik zou doen wanneer ik hem zie”, besloot hij nog.